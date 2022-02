Cade per 8 metri scalando una cascata di ghiaccio, 46enne ferito a passo Campogrosso

TRENTO. Un ice climber di 46 anni di Valdagno (Vicenza) è finito in ospedale a Rovereto, in Trentino, dopo essere caduto per circa otto metri mentre stava scalando la cascata di ghiaccio "Mani fredde" nei pressi del passo Campogrosso (Recoaro Terme, Piccole Dolomiti). L'allarme al 112 è arrivato poco dopo le 12 da parte dei suoi compagni di cordata. L'uomo ha sbattuto la testa e si è infortunato ad una gamba, pertanto è stato recuperato con l'elicottero dagli operatori del Soccorso Alpino di Vallagarina e Ala (Trentino) e Recoaro (Veneto) e trasportato in ospedale.

In giornata ci sono stati altri tre interventi per soccorrere tre diversi escursionisti infortunatisi alla caviglia.

Il primo alle 10.50 in aiuto ad una donna del 1962 residente a Prato caduta sul sentiero dell'imperatrice verso malga Fevri (Madonna di Campiglio) a una quota di circa 1.600 metri. E' stata raggiunta dagli operatori della Stazione di Madonna di Campiglio che le hanno prestato le prime cure, la hanno imbarellata e trasportata fino a valle per consegnarla all'ambulanza.

Poco dopo, verso le 11.50, i soccorritori della Stazione di Madonna di Campiglio hanno soccorso un altro escursionista del 1965 di Ariano nel Polesine (RO) sul sentiero delle cascate di Vallesinella. Una volta raggiunto, gli operatori lo hanno stabilizzato, imbarellato e trasportato a spalla con la barella portantina fino al mezzo, per poi trasferirlo al Centro traumatologico di Madonna di Campiglio.

Infine, gli operatori della Stazione di Moena hanno soccorso una donna del 1970 residente a Casier (TV) al rifugio Fuciade (Val di Fassa) con un presunto trauma di caviglia. Dopo averle prestato le prime cure, i soccorritori la hanno immobilizzata nel materassino a depressione e la hanno trasportata a valle con il gatto delle nevi messo a disposizione dal gestore del rifugio, per poi consegnarla all'ambulanza.