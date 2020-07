In Trentino vaccinazioni di massa, anche in palestra

TRENTO. Una campagna di vaccinazioni di massa, in modo da smaltire il ritardo nel corso dell'estate.

Sono riprese in provincia di Trento, dopo la sospensione dovuta all'emergenza Coronavirus, le vaccinazioni dell'infanzia, adolescenza e adulti. In totale il carico arretrato di vaccinazioni accumulate durante il lockdown è di circa 25 mila unità.

Per ogni seduta, sarà convocato un numero di persone tale da non causare l'affollamento delle sale di attesa. In particolare ieri a Trento circa 300 persone sono state vaccinate con queste nuove procedure all'interno della palestra dell'istituto tecnico Pozzo (in via Barbacovi). In totale in città sono circa 5 mila le persone che hanno una vaccinazione arretrata.

Leggi l'articolo integrale sul giornale online.