Forti raffiche di vento da nord sul Trentino

TRENTO. Forti raffiche di vento da nord stanno battendo in queste ore il Trentino. Il fenomeno del föhn – per MeteoTrentino – interesserà molte valli nelle ore centrali e sarà molto accentuato in quota, dove non si esclude la possibilità di qualche breve bufera di neve.

Molto soleggiato anche domani con forti venti settentrionali in montagna ed al mattino, in attenuazione dal pomeriggio.

L’analisi di gennaio. Lo scorso mese di gennaio ha fatto registrare temperature molto più alte della norma, mentre le precipitazioni sono risultate inferiori alla media. I flussi in quota sono stati prevalentemente settentrionali e le precipitazioni confinate sul versante settentrionale delle Alpi, mentre a sud si sono verificati frequenti episodi di foehn a tratti forte. Lo riporta l'analisi di Meteotrentino.

L'unica perturbazione che ha determinato precipitazioni significative sul sud delle Alpi è transitata il 5 gennaio. La temperatura media mensile di gennaio è stata di 4,4 gradi centigradi, al 3/o posto della serie storica, superata solo nel 1974 (5,5 gradi centigradi) e nel 2007 (4,8 gradi centigradi). Rispetto alla temperatura media storica, pari a 1,4 gradi centigradi, è risultata superiore di 3 gradi.