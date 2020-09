Torna la “Desmontegada” e sostiene davvero i pastori 

CAVALESE. Dopodomani, domenica 13 settembre, a Cavalese ci sarà la Desmontegada de le caore dal sapore solidale. Quest'anno niente sfilata ma un ricchissimo programma di esperienze fra gusto e natura. Già da venerdì scorso infatti è partita la rassegna gastronomica a tema per conoscere i prodotti caprini. Per ogni menù acquistato, 5 euro andranno all’ Associazione allevatori caprini di Fiemme per ringraziarli del lavoro in alpeggio che rende così buono ciò che si può gustare nel piatto. Per scoprire l’elenco dei luoghi e le proposte da gustare, basterà digitare su www.visitfiemme.it .



Ma ecco come è articolato il weekend che precede la Desmontegada. Oggi, ultimo giorno a malga Agnelezza in val Cadino: ci sarà la transumanza delle capre che ritornano dall’alpeggio. Dalle 14 alle 18 sarà possibile salutare le capre e i pastori, assistere alla mungitura e fare una gustosa merenda, il tutto naturalmente su prenotazione telefonando al 331.9241567. Ma già la mattina a partire dalle 10.30 sarà possibile andare alla scoperta delle bellezze storico–artistiche di Cavalese e Predazzo presso il palazzo della Magnifica (prenotazione obbligatoria), dove alle 17 ci sarà anche la conferenza “Il ripristino ambientale attraverso i funghi” a cura di Andrea Daprà, micologo e Ilario Cavada, tecnico forestale della Magnifica.



Sono moltissime le iniziative legate alla Desmontegada che si terranno nella giornata di domani un po’ in tutta la valle di Fiemme. Ci sono le Albeinmalga (a malga Sadole ) nel comune di Ziano, la pedalata golosa a Castello di Fiemme , la scoperta del miele con l’apicoltura e l’arnia didattica al parco della Pieve a Cavalese. Nel pomeriggio si possono gustare i biscotti della nonna all’agritur Pianrestel a Cavalese, “Le caprette ti fanno ciao” a Lago di Tesero all’azienda agricola di Nicoletta Delladio. Ma ci sarà anche il brindisi caprino alle 18 al Caffè da Te alle 18 e la “polenta biota” al ristorante La Stua in piazza dei Frati a Cavalese a partire dalle 18.30.



Domenica si inizierà con la bella iniziativa “Le caprette ti fanno ciao” all’agritur Maso Pertica di Castello alle 9.30 con la gustosa merenda e la visita alla scoperta del biotopo di Brozin. Dalle 10 alle 11 ci sarà anche il divertente spettacolo teatrale itinerante che narra dei pastori, del latte e del formaggio e non solo con la compagnia La Pastiere. Le Funivie del Cermis apriranno inoltre tutti i loro impianti agli ospiti al costo eccezionale di soli 5 euro per tutta la giornata.