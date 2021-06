Dal caldo africano ai temporali. E sui monti torna anche la neve

TRENTO. Caldo africano e poi temporali e neve nel giro di poche ore in tutta la regione. Un fronte freddo nel pomeriggio di mercoledì 30 giugno, ha portato rovesci e temporali, facendo precipitare le temperature. In Trentino raffiche di vento e temporali hanno fatto cadere rami e provocato danni e disagi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video È estate ma… nevica! Alla Alpin Arena Senales è tutto bianco Se in questi giorni stiamo patendo il caldo, non per tutti è così: alla Alpin Arena Senales, per esempio, oggi hanno avuto la sorpresa di una bella nevicata. Circa 5 cm sono caduti a 3.251 metri di quota.

A Bolzano a mezzogiorno sono stati toccati i 30 gradi, mentre nel pomeriggio dopo i temporali solo 17 gradi. Si sono registrati diversi interventi dei vigili del fuoco. A Lana alberi e rami caduti hanno tenuto impegnate le squadre dei volontari. A Marlengo un fulmine ha centrato un albero incendiandolo e dando il via a un rogo prontamente spento dai vigili del fuoco. Al Rifugio Pio XI, sulla cresta di confine sopra Resia, è caduta addirittura la neve.

«Nei giorni scorsi avevamo 18 gradi, con vento forte, questo pomeriggio -2 e ora di nuovo 5 gradi sopra lo zero», racconta il gestore Stefan Plangger.

Nelle prossime ore, dopo il passaggio della perturbazione le correnti si orienteranno da nordovest con masse d'aria meno calda. Venerdì il tempo sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Non si esclude del tutto qualche rovescio o temporale. Sabato arriveranno delle nubi alte mentre domenica l'instabilità sarà più accentuata per l'arrivo di masse d'aria umida da ovest che favoriranno lo sviluppo di temporali abbastanza diffusi in giornata.