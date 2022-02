Da lunedì A22 gratis da Rovereto sud a Trento nord

TRENTO. Partirà lunedì 7 febbraio la sperimentazione lungo l'A22 del Brennero, che sarà gratuita da Rovereto sud a Trento nord, in entrambe le direzioni.

Si tratta di un Urban Pass che avrà valore fino al 30 novembre 2023 e che sarà poi prorogabile per un ulteriore anno. Il pass sarà valido dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 20 dal lunedì al venerdì.

Per usufruirne è obbligatorio il Telepass e l'iscrizione sul sito di A22.

Il tema non è nuovo: una sperimentazione simile è stata avviata ed è in corso, ma solo nei tratti Rovereto sud-Rovereto nord e Trento nord- Trento sud. Ora la misura - sbloccata da una delibera di Giunta provinciale e da un accordo tra Provincia e Autostrada del Brennero - che vale per tutti i mezzi, viene estesa per complessivi 72 chilometri, considerando entrambe le corsie.

"Guardiamo con favore e interesse a questa iniziativa. In questo momento abbiamo in corso tre sperimentazioni: Il Brenner Pass, che prevede uno sconto del 20% da punto a punto, c'è poi un 30% di sconto per motociclisti e poi, appunto, l'Urban pass, che con questa convenzione amplia l'attività che già c'era su Trento e Rovereto e adesso va da Rovereto sud fino a Trento nord, un percorso importante.

La convenzione verrà pagata dalla Provincia di Trento "per sgravare la viabilità ordinaria utilizzando al meglio ciò che esiste", ha spiegato Diego Cattoni, amministratore delegato di Autostrada del Brennero. "C'è la volontà di fare questa sperimentazione per capire quanto traffico sgraviamo dalle strade ordinarie. Se ragioniamo su Rovereto, l'intervento è stato fortemente richiesto dal Comune e dalle amministrazioni dell'Alta Vallagarina che gravitano attorno a Rovereto, perché come sappiamo il traffico tra Rovereto, Sant'Ilario, Calliano e Besenello è importante e c'è anche il tema dei lavori al depuratore di Benesello. Grazie a questa sperimentazione possiamo valutare quanto incide per poi fare riflessioni con le Giunte comunali sulla infrastrutturazione stradale sul medio periodo", ha detto il governatore Maurizio Fugatti.