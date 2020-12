Covid, in Trentino vaccinazioni attese da metà gennaio

TRENTO. "Tenere duro e guardare avanti, perché la luce in fondo al tunnel c'è: probabilmente già a metà gennaio saremo in grado di iniziare le vaccinazioni, partendo dagli operatori socio sanitari, gli ospiti delle Rsa e le persone con più di 80 anni e con patologie croniche". Lo ha detto il direttore generale dell'Azienda sanitaria trentina, Pier Paolo Benetollo.

"Naturalmente - ha proseguito - dopo la prima dose ci vuole tempo per risposta anticorpale e non possiamo certo permetterci di abbassare la guardia. L'invito quindi è sempre quello di continuare a rispettare le regole, dal distanziamento all'utilizzo della mascherina". Desidero ringraziare - ha aggiunto Benetollo - non solo le singole persone ma l'intera squadra Apss perché solo la squadra che si muove nella stessa direzione può far eccellere l'Azienda e accrescere l'orgoglio di chi in essa opera".