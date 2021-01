Covid, in Trentino già quasi 3 mila le persone vaccinate: al vertice in Italia

TRENTO. Sono 2.920 i vaccini somministrati in Trentino, 2.042 al personale sanitario e 878 ospiti di Rsa. Il dato è aggiornato alle 12.30 di oggi, lunedì 4 gennaio 2021.

"Non abbiamo registrato nessuna reazione avversa particolare", ha detto l'assessore alla Salute, Stefania Segnana nel corso della conferenza stampa quotidiana della task force Covid.

Stando ai dati del ministero della salute diffusi in mattinata, la Provincia autonoma di Trento era in testa per la percentuale di dosi somministrate, pari al 54,8% delle 4.975 arrivate.