Coronavirus, il Soccorso alpino: stufi di tv? Non andate in montagna: le risorse servono altrove

TRENTO. Nonostante sia difficile rimanere a casa, è importante continuare a farlo per non esporre se stessi e gli altri a inutili rischi. Lo ribadisce la campagna #saveresources.

"La tua incoscienza colpisce anche altri", viene ricordato. E le priorità sono cambiate: "Se non sei in pericolo di vita non sei una priorità". Vai incontro a un soccorso più complesso, perché gli operatori devono usare procedure e protezioni speciali. Inoltre sia loro che te stesso "siete a maggior rischio di contagio".

L'appello è realizzato dal Soccorso Alpino Alto Adige · Bergrettung Südtirol - CNSAS, Bergrettungsdienst im AVS, Bergrettung Tirol, Soccorso Alpino e Speleologico Veneto - CNSAS e Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che risulta più effiocace grazie a un bel video messo su Facebook.