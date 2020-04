Coronavirus, Fugatti: ampliare il concetto di prossimità allo spazio comunale

TRENTO. La Provincia di Trento intende aumentare la possibilità di movimento delle persone prima del 4 maggio. L'ha detto il governatore Maurizio Fugatti oggi, 27 aprile, in conferenza stampa.

"Abbiamo la volontà di ampliare il concetto di prossimità all'interno dello spazio comunale. Stiamo valutando un'interpretazione di questo tipo. Ovviamente con mascherine, mantenendo la distanza e in sicurezza".

Alcuni chiarimenti sull'interpretazione del Dcpm nazionale sono stati forniti dallo stesso Fugatti.

"Tra i "congiunti" non rientrano i fidanzati, non ci sono attualmente limitazioni per gli anziani, sulle seconde case fino al 4 maggio il tema non si pone".

Quanto alla scuola, il governatore ha parlato di voucher per le babysitter e congedo parentale: "Su quest'ultimo - ha aggiunto - valuteremo se possiamo aggiungere qualcosa rispetto al piano nazionale. Se il contagio calerà si può anche valutare se riattivare campi estivi e organizzazioni per l'accoglienza dei figli in estate".