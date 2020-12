Ci siamo: domenica al Santa Chiara le prime vaccinazioni anti-Covid

TRENTO. Un vero e proprio regalo di Natale a poche ore dal 25 dicembre in Trentino: domenica 27 dicembre partirà simbolicamente anche in Trentino la campagna vaccinale anti Covid-19. Le prime dosi di vaccino saranno somministrate agli operatori sanitari dei sette ospedali trentini e in alcune Rsa del territorio.

Le vaccinazioni inizieranno, alle ore 9, nell'auditorium dell'ospedale Santa Chiara di Trento alla presenza del consiglio di direzione dell'Azienda sanitaria provinciale e della direzione medica dell'ospedale. Lo comunica l'Azienda sanitaria.