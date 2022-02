Caso Pedri: una testimone conferma in aula  la sofferenza della giovane ginecologa

TRENTO. Prosegue l'audizione dei testimoni nell'ambito dell'incidente probatorio chiesto dall'accusa al gip Enrico Borrelli, nel corso delle indagini per i presunti maltrattamenti nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Trento.

A partire dalla mattina di oggi, 21 febbraio, è stata acquisita la testimonianza di una ginecologa che lavora nel reparto.

Rispondendo alle domande dei pm, la testimone - si apprende dai legali di parte - ha fatto emergere la sofferenza della giovane ginecologa Sara Pedri, di cui si sono perse le tracce dal 4 marzo del 2021.

Nel corso dell'udienza, durata più di sei ore e svoltasi a porte chiuse, è stata anche sentita la registrazione di un colloquio telefonico avvenuto dopo che alcuni dipendenti avevano firmato una lettera contro i turni di lavoro.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Il giallo di Sara Pedri: dalla scomparsa della giovane dottoressa al licenziamento di primario e vice Ripercorriamo l’intera vicenda dall’arrivo in Trentino della dottoressa al terremoto in Azienda sanitaria

Il procedimento vede indagati l'ex primario del reparto, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu.

Le parti offese identificate dalla Procura di Trento sono 21, tra queste c'è anche Pedri.

L'incidente probatorio è stato chiesto dalle pm per nove testimoni allo scopo di evitare la vittimizzazione secondaria. All'udienza erano presenti Tateo e Mereu.