Caso Pedri: sospese le ricerche della ginecologa scomparsa

TRENTO. Sono state sospese le ricerche nella zona del ponte di Mostizzolo della dottoressa Sara Pedri. Sospese ma riprenderanno quando le condizioni saranno più favorevoli.

Perché non sono invece interrotte le indagini sulla scomparsa della ginecologa che da Forlì era arrivata in Trentino per lavorare nel reparto di ginecologia.

Assunta all’ospedale di Cles, causa Covid era stata trasferita al Santa Chiara di Trento.

SARA PEDRI -FB

Un’esperienza che l’avrebbe segnata nel profondo tanto da spingerla alle dimissioni. E, il 4 marzo scorso, a sparire nel nulla.