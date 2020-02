Bolzano, via libera alla sperimentazione per monopattini e segway

BOLZANO. La Giunta comunale di Bolzano ha dato il via libera alla sperimentazione per un anno, alla circolazione di dispositivi per la micromobilità elettrica in particolare per i monopattini e segway.

Questi mezzi di locomozione potranno essere usati solo su percorsi pedonali e ciclabili, su piste ciclabili e nelle zone a traffico limitato con le identiche limitazioni per le biciclette e nelle aree pedonali e tutte le strade nel centro urbano di Bolzano con limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h.

Il sindaco Renzo Caramaschi e il suo vice Luis Walcher hanno spiegato che ai fini del contrasto all'inquinamento atmosferico, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un Decreto (4 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019) con il quale sono state definite le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica che possono essere ammessi alla sperimentazione e gli ambiti di circolazione sperimentale, stabilendo che i Comuni possano autorizzarne in via sperimentale la circolazione in ambito urbano e limitatamente alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada e le condizioni e procedure per l'autorizzazione alla circolazione sperimentale.

Così stamane l'esecutivo ha dato corso alla proposta dell'Ufficio Mobilità che ora provvederà alla predisposizione dell'ordinanza attuativa di tale sperimentazione che sarà firmata dal Sindaco. Il tempo necessario a predisporre la segnaletica e la cartellonistica stradale e la sperimentazione potrà partire, è stato detto oggi in coferenza stampa.