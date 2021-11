Bolzanina bloccata in Marocco chiede aiuto in video

BOLZANO. C'è anche una bolzanina fra gli italiani bloccati in Marocco dopo la decisione delle autorità del Paese di bloccare tutti i voli e tutti i collegamenti marittimi in entrata ed in uscita per contenere la diffusione della variante Omicron del Sars-Cov2.

Claudia Lanteri, consulente sui finanziamenti europei, si trovava a Marrakech da alcuni giorni e oggi avrebbe dovuto fare rientro in Italia.

Lanteri ha raccontato la disavventura sua e di molti italiani in un video con cui fa appello al governo italiano perché intervenga per favorire lo sblocco della situazione.