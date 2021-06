L’Italia batte il Galles e approda agli ottavi da primo in classifica

TRENTO. L'Italia batte il Galles 1-0 grazie a un gol di Pessina e chiude prima, a punteggio pieno, il suo gruppo a Euro 2020. Agli ottavi, a Wembley il 26 giugno alle 21, incontrerà una tra Ucraina e Austria, che si affrontano domani per il secondo posto del gruppo C. Agli ottavi anche il Galles come seconda classificata nel gruppo, dopo il risultato di 3-1 tra Svizzera e Turchia.