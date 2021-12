Incidenza e occupazione di posti letto: il Trentino è da zona gialla

TRENTO. Quattro Regioni e Province autonome superano la soglia di allerta dei tre parametri indicati per il passaggio alla zona gialla, ovvero un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 50 casi Covid ogni 100.000 abitanti e contemporaneamente il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti Covid superiore al 15% e tasso di occupazione in terapia intensiva superiore al 10%.

Sono: Liguria (incidenza 313,1; area medica 17,9%; intensive 13,7%); Marche (264; 15,6%; 16,7%); Provincia autonoma di Trento (299,8; 17,6%; 21,1%); Veneto (498,9; 16%; 15%).

Questo è quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Ed è la conferma di quanto anticipato ieri dalla fondazione Gimbe.