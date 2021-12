«Da lunedì la provincia di Trento sarà in zona gialla»

TRENTO. Ormai manca solo l’ufficialità, ma da lunedì 20 dicembre la provincia di Trento sarà in “zona gialla”. A confermarlo il medico della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta: «La Liguria e la provincia di Trento andranno in giallo da lunedì», ha annunciato dopo avere analizzato gli dati ufficiali, quelli che portano il governo a decretare il passaggio o meno di una realtà.

E in effetti il governatore trentino Maurizio Fugatti con l’ordinanza firmata oggi (16 dicembre) che prevede il Super Green Pass anche per chi consuma al banco ha di fatto anticipato una misura restrittiva per cercare di fermare in tempo la nuova avanzata del virus.

«Le zone rosse - ha aggiunto Cartabellotta - sono poco verosimili. Qualche regione potrebbe andare in arancione, diverse andranno in zona gialla in tempi brevi, quindi una o due settimane».

Secondo Cartabellotta, «siamo in un momento di tiro alla fune equilibrato ma che spinge più dal lato del virus. Da otto settimane consecutive i contagi crescono, nonostante l'aumento dei vaccini i casi continuano a salire, quasi del 18%, forse a causa della variante Omicron che è più contagiosa. Questo mi preoccupa».