Giro di vite di Fugatti: Super Green Pass anche per il caffè al banco

TRENTO. Super Green Pass anche per le consumazioni al banco in Trentino. Lo prevede la nuova ordinanza firmata oggi (16 dicembre) dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti (la numero 84), che introduce una stretta con l’obiettivo di ridurre le occasioni di contagio mentre i dati indicano un aumento dell’incidenza dei casi Covid e un allarme per l’occupazione delle terapie intensive.

L’ordinanza resterà per ora in vigore fino al 15 gennaio 2022 e prevede che chi consuma al banco al chiuso deve essere munito di Green Pass rafforzato, ovvero che attesta l’avvenuta vaccinazione o la guarigione.

La disposizione non si applica ai bambini sotto i 12 anni, alle persone esenti dal vaccino in base a certificazione medica e nell’ambito dei servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande all’interno di alberghi, di agriturismi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti alloggiati.