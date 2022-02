Vasco Rossi, l’assalto dei fans sul lago di Garda

LAGO DI GARDA. Bagno di folla per Vasco Rossi sul lago di Garda. Il tam tam seguito al suo arrivo alla beauty farm Villa Paradiso di Gardone Riviera, per festeggiare i suoi 70 anni e rimettersi in forma in vista dei concerti live che inizieranno proprio da Trento il 20 maggio prossimo, ha portato numerosi fans del Blasco a stazionare davanti all’esclusivo hotel sia nella giornata di sabato che in quella di domenica.

Vasco Rossi in mattinata, al termine di una delle sue lunghe escursioni sui pendii che circondano il Garda, si è fermato con i fans per parlare un po’ con loro, fare dei selfie e firmare autografi. Numerosi i “memorabilia” sottoposti al Blasco nazionale, da biglietti di vecchi concerti a foto storiche fino ad una bandiera del Brescia calcio, che Vasco ha autografato sorridendo (qui sopra nella foto di @losito95_vasco da Instagram).

Il lago di Garda e in particolare Villa Paradiso sono una meta abituale per Vasco Rossi, che ha trovato in questa struttura il suo luogo ideale per ritemprarsi in vista dei suoi più importanti impegni musicali.

Il tour di Vasco scatterà come detto proprio da Trento il 20 maggio prossimo: quello di Trento è l’unico concerto del nuovo tour dove ci sono ancora biglietti disponibili, anche perché Vasco suonerà nella maxi area di Trento sud che può contenere fino a 120 mila persone.

Un concerto, quello di Trento, su cui in Trentino si sta consumando un vero e proprio caso politico che non sembra placarsi con il passare delle settimane.