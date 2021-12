Sei band dell’Euregio per aprire il concerto di Vasco a Trento

TRENTO. Sei band/artisti musicali provenienti dai tre territori dell'Euregio avranno la possibilità di aprire il concerto della prima data del Vasco Live Tour che si terrà il prossimo 20 maggio 2022, alla Trentino Music Arena a Mattarello.

Il contest prevede che esperti musicali del territorio, scelti da Fausto Bonfanti e Ettore Caretta, referenti e organizzatori del concorso, individueranno i sei artisti/band provenienti dall'area dell'Euregio (Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano e Land Tirolo) che saliranno sul palco della Trentino Music Arena il giorno del concerto. Per informazioni e inviare la candidatura occorre andare sul sito www.euregiorock.com.



"Da quando abbiamo progettato l'evento di maggio - sottolinea il presidente Maurizio Fugatti - abbiamo sempre pensato di coinvolgere, da subito, e in modo tangibile e concreto i tre territori che formano l'Euregio e i loro abitanti. Prima con la possibilità di riservare una quota di biglietti, ora con l'avvio del concorso per band e artisti musicali".