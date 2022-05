Finalmente ci siamo: il 26 maggio riapre la «strada delle meraviglie» del lago di Garda

Il percorso di Tremosine scelto per la sua spettacolarità dalla Milestone per il suo Ride3. Definita da Winston Churchill l’ottava meraviglia del mondo e conosciuta universalmente per essere stata il set del film "007 Quantum of Solace", la Strada della Forra, vicino al Lago di Garda, è un “paradiso dei motociclisti”. “Utilizzando l’aerial photogrammetry e il drone-scanning, il team di Milestone ha raccolto tutti i dati necessari per ricreare fedelmente tutti i punti dello scenario, con l’obiettivo di riprodurre non solo gli elementi della pista, con differenze infinitesimali rispetto alla realtà, ma anche la straordinaria sensazione di cavalcare queste curve”, dichiara l’azienda (foto tratte dal trailer del gioco / Youtube)

