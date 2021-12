Autobrennero, con l'ingresso in InRail nasce il secondo gruppo italiano del trasporto merci ferroviario

TRENTO. “Autobrennero punta a realizzare un corridoio green intermodale dal Brennero a Modena. Con l’ingresso di InRail, siamo già diventati il secondo gruppo transnazionale italiano del settore merci, ma l’obiettivo è crescere ancora e, in questo, fondamentale sarà l’apporto di una società che ci garantisce un grande valore aggiunto in termini di mercati, portafoglio clienti, personale e management”.

Così l’Amministratore delegato di Autostrada del Brennero e Presidente di STR, Diego Cattoni, ha sintetizzato le prospettive prodotte dall’acquisizione del 75% delle quote di InRail perfezionata quest’oggi, con il mantenimento del restante 25% in capo a Tenor e Inter-Rail. “Per InRail si tratta di una significativa opportunità in termini industriali che consente alla società di consolidare la propria posizione e massimizzare il proprio vantaggio competitivo nella gestione via ferrovia dei flussi di trasporto in Italia e tra Italia ed Europa” ha aggiunto Guido Porta, Ceo di InRail.

Il primo obiettivo raggiunto è dunque la costituzione del primo polo ferroviario privato del comparto merci in Italia, con oltre 600 dipendenti e un fatturato complessivo di 180 milioni di euro, che potrà beneficiare delle profonde sinergie che si instaureranno tra InRail e le imprese ferroviarie già parte del Gruppo Autobrennero: Rail Traction Company S.p.A. e Lokomotion GmbH.