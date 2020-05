Val Badia, almeno 4 alberghi potrebbero non riaprire

CORVARA. A Corvara il virus ha colpito, anche se in maniera lieve. I guai, però, sono destinati a prorogarsi a lungo. Su quasi 1500 abitanti si registrano 22 contagiati e una persona in quarantena, i cantieri hanno ripreso a lavorare, ma quelli più grandi, bloccati per quasi due mesi, rischiano di avere pesanti riflessi.

L'estate ben difficilmente vedrà infatti l'apertura dell'Hotel Cappella di Colfosco e del Kulfuschgerhof pure di Colfosco, due grandi ed importanti strutture. Lo stesso discorso vale per il Marmolada e l'Eden di Corvara. Per tutti questi casi si tratta di lavori di ammodernamento e di sistemazione. Iniziando con ritardo non potranno concludersi per l'estate. Per loro sarà una stagione estiva persa: riapriranno per l'inverno, se tutto andrà bene.