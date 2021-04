Vaccini, parte la lettera per sensibilizzare medici e infermieri in Trentino

TRENTO. “Un incontro per condividere le scelte e il percorso da fare insieme agli Ordini professionali per sensibilizzare il personale sanitario sull'importanza della vaccinazione anti-Covid, a tutela di sé stessi, dei pazienti e della collettività”. Così l'assessore alla salute Stefania Segnana ha presentato il confronto con Marco Ioppi e Daniel Pedrotti, presidenti rispettivamente dell'Ordine dei medici trentini e di quello delle professioni infermieristiche, per fare il punto sulla vaccinazione obbligatoria degli operatori della sanità in Trentino e coordinare le prossime mosse.

Nell’incontro - precisa una nota della Provincia - è stato concordato l'invio, da parte di Apss, di una lettera agli operatori sanitari proprio per sensibilizzare i destinatari sull'importanza dell'immunizzazione anti-coronavirus. L'Ordine dei medici e quello delle professioni infermieristiche hanno confermato la piena collaborazione con l'assessorato e l'Azienda sanitaria per le prossime iniziative. Con l'obiettivo di “accompagnare a una decisione consapevole il più ampio numero di operatori, anche con iniziative in partnership con l'assessorato e l'Azienda sanitaria e in generale con l'attività di sensibilizzazione”.