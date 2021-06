Vaccinazioni, immunizzato un altoatesino su quattro

BOLZANO. Rispetto alla settimana scorsa, sono state somministrate 33.891 dosi di vaccino in più, portando il numero totale di somministrazioni a quota 366.943 (situazione al 10 giugno). Gli appuntamenti per le vaccinazioni sono ora aperti a tutti e tutte coloro che hanno più di 12 anni. I tassi di copertura vaccinale più alti si registrano tra le coorti più anziane. Se a coloro che si sono fatti vaccinare si aggiungono quelli che sono risultati positivi negli ultimi 3 mesi e quelli che hanno già fissato un appuntamento per la vaccinazione, la percentuale di persone che in questo momento risultano protette da una possibile infezione Covid è pari all’82,6 tra gli ultraottantenni, all’81,1 tra gli ultra settantenni, al 75,6 tra gli ultra sessantenni, al 66,1 tra gli ultra cinquantenni ed infine al 58,7 percento tra gli ultra quarantenni.

Al contrario, nelle fasce d’età più giovani, vale a dire quelle degli under 40, che comprendono 237.026 persone, solo il 25,3% è stato vaccinato con una prima dose, ha già prenotato l’appuntamento o è risultato positivo. Le coorti più giovani sono pertanto invitate ad approfittare dell'offerta vaccinale.

Alle ore 15.00 di oggi, per il gruppo di età 12-15 erano state effettuate 223 prenotazioni, mentre per la coorte 16-19 anni, 103 giovani si erano assicurati un appuntamento per la vaccinazione.

L'Assessore provinciale Thomas Widmann sottolinea quanto sia essenziale implementare la campagna vaccinale in modo coerente per vincere la lotta contro la pandemia: "Anche se al momento si segnalano solo poche infezioni da coronavirus, questo non è un motivo per mettere da parte tutte le misure di prevenzione. L'esperienza delle ultime settimane ci ha mostrato che focolai di infezione possono insorgere all’improvviso. Lo strumento più efficace contro il coronavirus è e rimane la vaccinazione".

Il Direttore generale Florian Zerzer sostiene la stessa linea: "Soprattutto nella fase attuale, è estremamente importante poter offrire la vaccinazione a tutti gli altoatesini e le altoatesine. In quest'ottica, l’Azienda sanitaria dell'Alto Adige ha pianificato diverse campagne, tra cui la "vaccinazione a due passi da casa". In vari comuni, in stretta collaborazione con i Medici di Medicina Generale, le vaccinazioni verranno offerte in modo semplice, veloce e soprattutto senza la necessità di effettuare la prenotazione".

Attualmente, le giornate vaccinali sono state fissate a Naturno (12 giugno), in Val Passiria / Quellenhof (20 giugno) e a Ultimo (27 giugno). Pianificazioni e colloqui sono in corso per i comuni di Valdaora, Badia e Valle Aurina.

Le prenotazioni online possono essere effettuate 24 ore su 24, su https://sanibook.sabes.it o https://www.vaccinazioneanticovid.it/it. In alternativa, gli appuntamenti possono essere prenotati telefonicamente dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16, ai numeri 0471 100999 o 0472 973850. Quando si effettua la prenotazione è importante ricordare che, se si sono fatte altre vaccinazioni, l'intervallo di tempo tra una e l’altra deve essere di almeno 14 giorni. Poiché potrebbe succedere di dover eseguire anche un'altra vaccinazione oltre a quella contro il Covid-19 (ad es. quella contro le punture di zecca), si chiede di tenerne conto in modo da evitare che le vaccinazioni programmate non possano essere somministrate.

L’attuale rapporto sui vaccini - I dati più importanti in breve Di seguito sono riportati i dati più importanti (stato: 10.06.2021) relativi alle vaccinazioni già effettuate in Alto Adige.

Totale vaccinazioni (rispetto alla settimana scorsa)

Dosi di vaccino somministrate: 366.943 (+ 33.891)

Prima dose: 252.162 (+18.339)

Seconda dose: 144.781 (+45.552)

Persone completamente vaccinate: 132.932 (+18.746)

Vaccinazioni per gruppi

Persone over 80

A questo gruppo appartengono 33.732 persone

Prima dose: 27.293

Seconda dose: 25.067

Persone over 70

A questo gruppo appartengono 46.417 persone

Prima dose: 36.847

Seconda dose: 18.055

Persone over 60

A questo gruppo appartengono 58.927 persone

Prima dose: 42.656

Seconda dose: 22.259

Persone over 50

A questo gruppo appartengono 84.804 persone

Prima dose: 53.702

Seconda dose: 19.721

Persone over 40

A questo gruppo appartengono 74.448 persone

Prima dose: 40.868

Seconda dose: 13.866

Persone over 30

A questo gruppo appartengono 63.481 persone

Prima dose: 24.651

Seconda dose: 8.670

Persone over 20

A questo gruppo appartengono 61.285 persone

Prima dose: 21.174

Seconda dose: 6.399

Persone tra 16-19 anni

A questo gruppo appartengono 23.242 persone

Prima dose: 4.965

Seconda dose: 742

Persone ultrafragili e caregiver

A questo gruppo appartengono ca 19.600 persone

Prima dose: 18.189

Seconda dose: 12.447

Dosi vaccinali per tipologia di vaccino

Pfizer BioNTech

Prima dose: 160.011

Seconda dose: 89.012

Cicli di vaccinazione completati: 55,6%

Moderna

Prima dose: 25.575

Seconda dose: 7.888

Cicli di vaccinazione completati: 30,8%

Vaxzevria (ex AstraZeneca)

Prima dose: 60.311

Seconda dose: 17.881

Cicli di vaccinazione completati: 29,6%

Johnson & Johnson

Prima dose: 6.265

Cicli di vaccinazione completati: 100%

Forniture previste (14.06. – 28.06.2021)

Pfizer BioNTech: 47.970 dosi

Moderna: 10.560 dosi

Vaxzevria (ex AstraZeneca): 4.840 dosi

Johnson & Johnson: 6.100 dosi

totale: 69.470