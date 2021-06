Trento si prepara alla festa del patrono fra bancarelle, concertini e… miss

TRENTO. La data canonica, giorno più giorno meno, è quella del patrono della città, il 26 giugno, San Vigilio “infatti se il tempo non fa capricci, iniziano i nostri; al momento di locali abbiamo brisote e finferloti, gli altri arrivano dalla Toscana, meglio dall’Appennino Tosco-Romagnolo”. Lo dice Beatrice Vaiz, sposata con Giovanni Buono, che dall’83’ “quando ci siamo sposati”, aprono quotidianamente dal lunedì al sabato, il banco all’ombra del monumento ad Alessandro Vittoria. Il grande scultore, che controlla la Banca d’Italia, la Camera di Commercio, le Poste Centrali e pure i chioschi di alimentari che gli fanno da cornice. Ed ancora per tre giorni, il banco mescita e cucina della Confraternita dei Ciusi e Gobj.

Questo uno degli aspetti di Trento al 25 giugno; in via Garibaldi aspetta i clienti, dopo la lunga pausa forzata, L’isola di Arturo – libri e vinili senza pareti, una lunga bancarella colma di libri usati, dedicati a Trento ed alla storia della città, con una sezione di vecchi dischi in vinile.

Fuori dall’ingresso laterale della Fondazione Caritro, un concertino klezmer, richiama curiosi e turisti e gli spettatori più piccoli improvvisano danze allegre.

E poi “Fiori al centro” che abbellirà il centro storico fino a settembre. Dal 2017 la manifestazione è a tema: nel 2017 dedicata al verde spontaneo, nel 2018 alle rose, nel 2019 al paesaggio, nel 2020 sull’effetto del fiore e del giardino fiorito. Filo conduttore di questa edizione è invece la biodiversità, tema che nella sua declinazione “urbana” e nella prospettiva di cambiamento climatico è oggetto del progetto europeo “spazio alpino AlpTrees”, al quale il Servizio gestione strade e parchi aderisce ponendo particolare attenzione al patrimonio arboreo ai benefici e problemi nell'utilizzo di specie autoctone ed alloctone.

Stasera, in piazza Fiera, elezione di Miss Vigiliane Trento 2021; domani alle 10, in cattedrale, solenne pontificale con distribuzione del pane di San Vigilio con l’Associazione panificatori mentre alla sera, in piazza Fiera, la grande disfida dei Ciusi e Gobj. Domenica, giorno “in più”, musica, animazione e spettacoli in ogni dove.