Primo maggio, a Trento sindacati davanti al Santa Chiara. Letti i messaggi dei cittadini

Cgil, Cisl e Uil del Trentino, assieme all'Ordine di medici, degli infermieri, degli psicologi e alle rappresentanze di ostetriche, tecnici sanitari e universitari, hanno organizzato un presidio fuori dall'ospedale Santa Chiara di Trento, in occasione della festa del primo maggio. «Una festa diversa, per ricordare l'impegno e dimostrare vicinanza nei confronti di chi è stato chiamato ad uno sforzo corale per garantire un servizio sanitario adeguato ai nostri concittadini», ha detto il segretario generale della Uil del Trentino Walter Alotti. Secondo i dati forniti dal direttore generale Paolo Bordon, sono circa 8.500 i lavoratori dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, a cui si aggiungono i medici di medicina generale sul territorio. Un ringraziamento ai professionisti è stato espresso anche dall'assessore alla sanità Stefania Segnana. Gli studenti hanno letto i messaggi dei cittadini (foto di Daniele Panato)