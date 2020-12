Monte Bondone invaso dagli scialpinisti. L'allarme degli impiantisti: “Pericolo valanghe massimo”

TRENTO. Monte Bondone preso d’assalto dagli sciatori, anche con gli impianti chiusi. Tuttavia in questi giorni va prestata particolare attenzione a causa del pericolo valanghe e del passaggio dei gatti delle nevi.

L'avviso appare sul sito skimontebondone.it: “Viste le condizioni nivo / meteo di questi giorni, si raccomanda di evitare di percorrere le piste da sci a piedi, con gli sci da alpinismo o ogni altro mezzo. Sulle piste stanno infatti lavorando i gatti delle nevi per compattare il manto nevoso che si sta accumulando da tre giorni: sono attivi gatti con verricelli ed argani, che rappresentano un elemento di pericolosità. È inoltre in funzione il sistema di distacco programmato delle valanghe per cui l'area deve essere completamente libera. Lo stesso Soccorso Alpino sconsiglia uscite scialpinistiche in questi giorni in cui il grado di pericolo è massimo”.