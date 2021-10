Festival dello sport, il vento ferma le attività outdoor

TRENTO. Parte oggi (7 ottobre) il Festival dello sport di Trento. Ma le forti raffiche di vento che questa mattina soffiano anche sulla città hanno imposto agli organizzatori di sospendere le attività outdoor.

“Riprenderanno non appena le condizioni climatiche lo consentiranno", annunciano sul sito della manifestazione.

Nella quarta edizione del Festival i camp outdoor sono presenti nelle piazze di Trento: oltre al basket (piazza Fiera) e all’arrampicata (S.Maria Maggiore), quest’anno faranno il loro debutto anche il tennis (piazza Dante), il padel (piazza Dante) e lo skateboard (piazza Battisti).

Quattro giorni di attività per vivere lo sport a contatto di grandi allenatori e atleti che metteranno la loro passione e la loro competenza a disposizione di tutti gli appassionati: per uno sport non solo raccontato dai campioni, ma anche praticato. C.L.