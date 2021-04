Al via un cantiere sulla tangenziale di Trento, disagi fino a lunedì

TRENTO. Disagi in vista per gli automobilisti in transito, nella giornata di venerdì 9 aprile, sulla tangenziale di Trento. Il Servizio Gestione strade della Provincia fa sapere che alle 13 verrà aperto un cantiere di Novareti spa, nel tratto della tangenziale compreso tra l’uscita 2 del Marinaio e la 3 che porta a via al Desert e che corre sopra il Fersina.

I lavori consistono in un intervento di manutenzione improrogabile lungo il collettore fognario interrato. Considerato che la tubazione fognaria su cui si interviene è situata sotto la corsia di marcia, per eseguire i lavori dovrà essere disposto un restringimento di carreggiata in direzione nord, che passerà da due ad una corsia di transito. La carreggiata in direzione sud non subirà alcuna limitazione.

Per contenere al massimo i disagi al traffico, i lavori saranno eseguiti anche durante le giornate di sabato e domenica, con probabile ultimazione nel corso della giornata di lunedì 12 aprile, salvo eventi del tutto imprevedibili.