Tentato omicidio di Pergine: l’uomo ferito gravemente a testa e gambe

TRENTO. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna arrestata e accusata di tentato omicidio sarebbe stata raggiunta presso il bar dove lavora dall'uomo, originario della provincia di Taranto, giunto a Pergine Valsugana da circa un anno.

A quanto si apprende, negli ultimi mesi l'uomo si sarebbe invaghito della 32enne, che è felicemente sposata, e l'avrebbe molestata.

La scorsa notte, dopo essere stata seguita fino a casa ed esasperata dalle insistenze dell'uomo, la 32enne avrebbe reagito uscendo dall'abitazione impugnando un coltello e ferendo il 49enne con due fendenti alla schiena.

Successivamente - hanno ricostruito i carabinieri - la donna sarebbe salita a bordo della propria autovettura, una Dacia Duster e avrebbe investito intenzionalmente il 49enne, ferendolo gravemente alle gambe e alla testa.

Sono stati i vicini, allertati dalle urla, a dare l'allarme ai carabinieri, che si sono immediatamente portati sul posto e stanno ricostruendo ogni dettaglio per raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini, attraverso testimonianze, evidenze e riprese degli impianti di video sorveglianza della zona.

L'uomo, che è in ospedale a Trento e non è in pericolo di vita, ha numerosi precedenti per piccoli reati contro la persona e il patrimonio, alcuni commessi anche nei confronti della donna, che infatti l'aveva denunciato.

Il 49enne era stato anche allontanato dal comune di Pergine Valsugana con foglio di via obbligatorio e segnalato per l'affidamento in custodia presso una struttura sanitaria di accoglienza. Il ferito - al momento- sarà denunciato per violazione del foglio di via. La donna si trova agli arresti domiciliari e, oltre che di tentato omicidio volontario, dovrà rispondere anche di omissione di soccorso. (foto di archivio)