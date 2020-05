Scena, fuoco in un parcheggio sotterraneo, 5 persone intossicate

SCENA. Un'auto ha preso fuoco causando un incendio in un parcheggio sotterraneo di Scena oggi, sabato 16 maggio, poco prima delle 10 del mattino.

Leggera intossicazione per quattro persone e di media gravità per una quarta, un 37enne, tutte portate all'ospedale per accertamenti. Sono stati evacuati per motivi di sicurezza i residenti presenti nell'edificio

In azione i vigili del fuoco volontari di Scena e Verdines, assieme alla Croce Bianca e ai carabinieri.