Rovereto, allarme incendio per un falò spento male

ROVERETO. Non ci sono per fortuna feriti nell'incendio che si è sviluppato all’ex Consolata, il fabbricato sulla collina di Rovereto da decenni in stato di abbandono.

Per fortuna l’allarme è stato dato immediatamente e quindi le fiamme – partite da un falò che era stato spento male – sono state subito spente.

L’allarme questa sera 27 agosto poco dopo le 18 a Rovereto.

L’allarme è stato dato da alcuni passanti e nel giro di una manciata di minuti sul posto c’erano i vigili del fuoco.