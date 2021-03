“Rispet”, le riprese del film in val di Cembra

TRENTO. Sono iniziate la scorsa settimana le riprese di "Rispet", film d’esordio della giovane regista trentina Cecilia Bozza Wolf, prodotto da Stefilm International, in collaborazione con AVILab e sostenuto da Trentino Film Commission.

Il set di questo lungometraggio è la Valle di Cembra e per le riprese verranno coinvolti troupe, attori non professionisti e figuranti trentini; cuore del film la parola dialettale "Rispet", che racchiude tutto un mondo di emozioni non dette, ritegno, ritrosia, onore, vergogna, un sentimento che condiziona i comportamenti degli abitanti delle montagne.

Durante le riprese sarà adottato il disciplinare Green Film e saranno quindi rispettati i criteri di sostenibilità ambientale prevista da questa certificazione promossa dalla Trentino Film Commission.

Il film, scritto da Raffaele Pizzatti Sertorelli e Cecilia Bozza Wolf, è realizzato con la collaborazione di Trentino Film Commission, la partecipazione della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige e della BLS e con il sostegno della Direzione generale Cinema e audiovisivo (MIC - Ministero della Cultura), sviluppato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Film Tv Development Fund e con la collaborazione di RAI Cinema e Montura.

Cecilia Bozza Wolf è nata a Castelnuovo in Valsugana nel 1989: dopo la laurea al Dams di Padova con una tesi su Federico Fellini, sotto la guida di Mario Brenta, nel 2016 si è diplomata alla Zelig, la scuola di documentario di Bolzano, con il pluripremiato "Vergot".