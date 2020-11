Kompatscher: "Pronti a chiudere tutto l'Alto Adige"

BOLZANO. Il presidente Arno Kompatscher si prepara ad estendere la zona rossa a tutta la provincia. Ciò sulla base dei dati raccolti dall'l'Asl, che ha dato indicazioni precise in merito.

In provincia infatti si registra la percentuale di contagi (24.08%) più alta d'Italia in proporzione al numero di tamponi effettuati. Ieri i nuovi infetti sono stati 712 su 1.325 cittadini testati (2.961 test).

«I contagi continuano ad aumentare - dice il presidente Kompatscher - a tutt'oggi abbiamo già 34 Comuni in zona rossa. Se il trend verrà confermato anche nel weekend sarà più logico stabilire regole uguali per tutti ed estendere il blocco a tutta la provincia. Non ha senso aggiungere ogni giorno - come stiamo facendo ultimamente 5, 6, 7 nuovi Comuni "rossi". Creiamo confusione tra la popolazione. Serve una regola uguale per tutti e chiara per salvarci dal contagio».