Incidenti stradali: bambina di 9 anni investita a Carisolo

TRENTO. Una bambina di 9 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è arrivata in elicottero dopo essere stata urtata da un'auto.

La bambina era con altri coetanei nelle vicinanze della scuola, all'incrocio tra via Verdi e via Presanella, a Carisolo, quando - secondo una prima ricostruzione della Polizia locale di Pinzolo, intervenuta sul posto assieme al personale sanitario e ai vigili del fuoco - sarebbe scesa inavvertitamente dal marciapiede.

In quel momento, verso le 12.45 - transitava un'auto che urtato la bambina, fortunatamente non investendola frontalmente. All'arrivo della Polizia locale la bambina era cosciente e non sembrava in gravi condizioni. Successivamente è stata trasportata in ospedale a Trento.