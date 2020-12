In Trentino nevica a bassa quota, al Tonale raggiunti i 3 metri

TRENTO. Dalla mattina di oggi, 8 dicembre, sono riprese le precipitazioni a fasi anche intense su tutto il territorio provinciale con quota neve irregolare, mediamente a partire dai 500-800 metri. In diversi settori del territorio, a quote superiori ai 900 metri, sono in corso, e proseguiranno anche domani, interventi per il taglio e la rimozione di piante rese instabili dalla neve e dalla pioggia caduta nei giorni scorsi. Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve o catene a bordo, montate durante le precipitazioni nevose.

La situazione della viabilità in Trentino aggiornata alle ore 10.30

Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA

Nevica oltre 600 metri di quota, con nuovo accumulo nelle zone più alte di circa 20 cm.

Prestare particolare attenzione lungo la S.S. 47 della Valsugana per la

formazione di buche e localizzati dissesti nella piattaforma stradale;

SI EVIDENZIA:

CHIUSO per smottamento lungo la S.S. 47 della Valsugana, lo svincolo per

Civezzano – Pinè, provenendo da Trento, come alternativa utilizzare lo

svincolo successivo per la zona industriale di Cirè.

DIVIETO di transito per gli automezzi complessi con massa a pieno carico maggiore

di 7,5 tonn (autotreni e autoarticolati), lungo la S.S. 350 Folgaria –

Val D’Astico tra loc. Carbonare di Folgaria e Lastebasse (confine

provinciale).

CHIUSA S.P. 133 di Monterovere, che da Caldonazzo e

Levico Terme conduce verso Luserna (“Menador”), per caduta sassi e

smottamento.

CHIUSA S.P. 108 della Val di Centa, per smottamento a

valle dell’abitato di Centa San Nicolò, raggiungibile da loc. Pian dei

Pradi attraverso la S.S. 349 Val D’Assa Pedemonatna Costo.

Strade sett 4 – TRENTO - MONTE BONDONE – PAGANELLA

Nevica oltre 500 metri di quota, con nuovo accumulo alle Viote di circa 25 cm e Andalo di circa 20 cm.

CHIUSA per pericolo valanghe la S.P. 25 di Garniga tra loc. Garniga Vecchia e loc. Viote.

CHIUSA per pericolo valanghe la S.P. 85 del Monte Bondone tra loc. Viote e Lagolo.

CHIUSA per smottamento la S.P. 58 di Faedo, tra l’abitato di Faedo e loc.

Pineta, raggiungibile attraverso la Val di Cembra dal comune di Giovo.

ISTITUITI SUA (senso unico alternato):

lungo la S.P.76 Gardolo – Lases per caduta massi, tra Gazzadina e Albiano.

lungo la S.P. 85 del Monte Bondone a valle dell’abitato di Sardagna per dilavamento e buca in carreggiata.

lungo la S.P. 106 di San Michele all’Adige, a sud dell’abitato, per erosione scarpata.

Attivo il presidio neve a nord di Mezzolombardo all’inizio della S.P.64 di Fai verso l’Altopiano della Paganella.

Strade sett 8 – ROVERETO - VALLAGARINA – VALLARSA - BRENTONICO

Nevicaoltre 600 metri di quota con nuovo accumulo di circa 20 cm a Passo Coe e

nelle tratte più a monte dell’Altopiano di Brentonico.

Nel complesso non si segnalano particolari problemi alla circolazione.

Attivo il presidio neve a Calliano, all’inizio della S.S. 350 di Folgaria e Val’D’Astico verso l’Altopiano di Folgaria.

Si rammentano infine le chiusure stagionali fino al confine di provincia,

della S.P. 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino e della S.P. 138 del

Passo della Borcola da loc. Incapo a Terragnolo.

Strade sett 5 – VAL DI NON E SOLE

Nevica a quote superiori a circa 700 metri. Dal primo mattino si registrano

accumuli dai 10 cm fino a circa 25 cm nelle zone più in quota.

A Passo Tonale da venerdì scorso lo spessore cumulato delle precipitazioni nevose supera i 3 metri.

Dalla serata di ieri sono chiuse:

- la S.S. 239 tra Folgarida e P. Campo Carlo Magno per pericolo caduta piante,

- la S.S. 42 tra Vermiglio e Passo del Tonale per pericolo slavine e

caduta piante. La S.S. 42 è chiusa anche in provincia di Brescia dal

Passo del Tonale a Ponte di Legno.

Chiuse per pericolo valanghe:

- la S.P. 141 dir Montes (in comune di Malè;

- la S.P. 86 a monte di Fonti di Rabbi.

Strade sett 6 – VALLI GIUDICARIE – VAL RENDENA

Al momento nevica a quote superiori ai 600 metri.

Permane il restringimento della carreggiata sulla S.S. 421 al km 38,900 a Ponte Arche per il franamento della scarpata a valle.

E’ attivo il presidio di Carisolo lungo la S.S. 239 per fermare i veicoli non equipaggiati con attrezzatura invernale montata.

Strade sett 7 – ZONA ALTO GARDA, VAL DI LEDRO E VAL DI GRESTA

Nevica a partire dai 600 metri. Dal primo mattino si registrano accumuli

nell’ordine di 20 cm sui passi della val di Gresta, 25 cm in località

Viote del M. Bondone e a Tremalzo.

Dalla tarda serata di ieri è chiusa per caduta sassi la S.S. 240 al km 10,600 circa tra Loppio e Nago. Sono in corso i lavori di disgaggio e ripristino delle opere di

difesa danneggiate. Salvo imprevisti la circolazione potrà riprendere

nel primo pomeriggio.

E’ confermata la chiusura per pericolo valanghe della S.P. 85 nel tratto tra loc. Viote del Bondone e Lagolo.

Da questa mattina è chiusa anche la S.P. 127 nel tratto più a monte dal km

11,500 al km 13,000 di Tremalzo per neve. Su questa strada permane il

restringimento di carreggiata al km 2,500 per uno smottamento a valle

della sede stradale.

Strade sett 2 – BASSA VALSUGANA E PRIMIERO

Precipitazioni nevosa in corso da quota superiore a 500/600 m. circa.

Si rammenta la chiusura stagionale della S.P.31 del passo Manghen da

località Baessa (km 15+500) a località Ponte Stue nel Comune di

Castello-Molina di Fiemme (km 32+500).

Permane la chiusura del passo Rolle sulla SS 50 dal km 87,00 al km 95,00 circa per pericolo valanghe.

Permane la chiusura del passo Brocon sulla SP 79 nel tratto dal km 18,000 al km

29,200 circa (parcheggi impianti da sci) per pericolo valanghe e nel

tratto dal km 15,400 al km 15,550 per danneggiamento barriera paramassi a

monte e cedimento di metà carreggiata a valle prima del bivio per la

frazione Ronco Chiesa.

Permane la chiusara della SP 65 dal km 11,000 al km 11,200 per frana.

Permane la chiusura la SP 221 della Val Noana dal km 1,300 chiusa per pericolo caduta piante e venute d’acqua e materiale.

Permane il senso unico alternato sulla SP 31 al km 10,000 circa causa erosione della rampa di valle.

Permane il senso unico alternato sulla SS 50 dal km 62 al km 64 circa lungo il

lago Schener per allagamenti dovute a venute d’acqua da monte.

Nella giornata odierna sui passi ulteriore accumulo di neve di circa 20/30 cm, nelle restanti zone 5 cm.

Per le restanti tratte stradali non sono segnalate criticità per il transito veicolare.

Strade sett 3 – VALLI DI FIEMME E FASSA

Precipitazioni nevosa in corso da quota superiore a 600 m. circa.

Permane la chiusura dei passi per pericolo valanghe: passo Fedaia sulla SS 641

dal km 4 circa (loc. Penia) fino al km 14,200 (confine con la provincia

di Belluno); passo Sella sulla SS 242 dal km 35 in loc. Pian Schiavaneis

al km 30,900 (confine con provincia di Bolzano); passo Pordoi sulla SS

48 al km 76,400 in provincia di Belluno; passo San Pellegrino sulla SS

346 dal km 14,200 loc. Zingari confine con provincia di Belluno; passo

Valles sulla SP 81 al km 6,700 loc. Passo lato in provincia di Belluno;

passo Lavazè sulla SS 620 al km 11,500 loc. Passo lato provincia di

Bolzano per pericolo caduta piante.

Permane la chiusa della SS 612 al km 43,700 tra Molina e Castello di Fiemme per cedimento rampa di valle.

Permane la chiusa della SS 50 al km 105,200 loc. Forte Buso per caduta massi di grosse dimensioni

Permane la chiusura della SP 71 al km 15,500 per colate di materiale tra Sevignano e Segonzano.

Permane chiuso al traffico il tratto della SP 31 del passo Manghen dal km

32,500 loc. ponte Stue al km 38,500 loc. Piazzol per pericolo caduta

piante

Permane il senso unico alternato sulla SS 48 al km 29,800 tra Tesero e Panchià per cedimento rampa di valle.

Permane la chiusura della SS 48 delle Dolomiti dal km 68 Canazei – loc. Lupo Bianco per pericolo valanghe.

Nella giornata odierna sui passi ulteriore accumulo di neve di circa 30 cm, nel fondovalle 10/20 cm.

Per le restanti tratte stradali non sono segnalate criticità per il transito veicolare.