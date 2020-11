Il Trentino piange Piergiorgio Cattani

TRENTO. Ha fatto a tempo a vedere la messa della domenica, in tv. Poi è mancato, per un malore improvviso a 44 anni, nella sua abitazione in Bolghera. Il mondo della cultura e della politica, assieme al giornale "Trentino", piangono oggi Piergiorgio Cattani, da anni editorialista del nostro giornale.

Uomo di grande passione civile e di vasta conoscenza (aveva conseguito, fra l'altro, due lauree), Piergiorgio Cattani era stato anche direttore di Unimondo ed era presidente dell'assemblea di Futura, partito al quale aveva dedicato il suo impegno politico negli ultimi anni.

Una grande perdita anche per il giornale "Trentino", che era la sua casa, e tramite il quale le sue parole, profonde e mai scontate, raggiungevano i cittadini, stimolando riflessioni e dibattito. Una voce molto ascoltata e che molto mancherà anche a noi tutti.