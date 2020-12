Fugatti agli scialpinisti: “Attività troppo rischiosa. Rinunciate”

TRENTO. Lo scialpinismo può aspettare. Lo dice il governatore Maurizio Fugatti, che in conclusione di conferenza stampa stasera ha rivolto a tutti gli appassionati un invito più che alla prudenza, alla rinuncia.

"Le nevicate dei giorni scorsi? Una beffa, viste le piste chiuse. Ma sappiamo che ci sono degli sportivi ai quali piace fare dei fuoripista e andare sulle piste non battute. Noi non vogliamo limitare le volontà sportive di nessuno. Diciamo di fare molta attenzione. Sappiamo che sono attività rischiose e in una situazione in cui i nostri ospedali sono messi già in forte difficoltà, non è il caso di dover andare a gestire altri casi sanitari per una sciata. Occupiamoci d'altro. Mi sento di dire ai trentini di attendere periodi migliori".

Nei giorni scorsi erano stati rivolti agli scialpinisti appelli a non frequentare le piste dagli impiantisti del Monte Bondone, mentre il consigliere provinciale Luca Zeni aveva proposto una regolamentazione specifica. (l.m.)