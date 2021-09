Festival Economia, ora anche Verbania si candida a ospitarlo

TRENTO. Dopo Torino, ora c'è anche Verbania tra le città che si candidano a ospitare il Festival dell'Economia. Il sindaco Silvia Marchionini ha recapito la proposta all'economista Tito Boeri dopo che la giunta della Provincia autonoma di Trento ha approvato una delibera nella quale si dà mandato di esplorare un accordo con altre parti, prospettando un divorzio con la casa editrice Laterza che organizza il Festival da sedici anni.

"Il Festival dell'Economia - sottolinea il sindaco Marchionini - è tra le più importanti e partecipate manifestazioni in Italia e negli anni ha coinvolto uomini e donne di rilievo nel mondo dell'economia, da grandi dirigenti d'azienda a molti premi Nobel, da ministri dell'economia sino a personalità della cultura e delle categorie sociali, economiche e sindacali.

Per questo ho contattato personalmente Tito Boeri per segnalare la nostra disponibilità a diventare città ospite di una nuova manifestazione su questi temi. Abbiamo gli spazi e il giusto spirito per provare a verificare questa possibilità, come la nostra candidatura a Città della Cultura 2022 ha dimostrato riuscendo ad arrivare tra le città finaliste".