Il Festival dell’Economia verso Torino. Dal sindaco Appendino al governatore Cirio, tutti d’accordo (anche il candidato di centrodestra)

TORINO. Torino si candida per il Festival dell'Economia targato Laterza dopo il divorzio con Trento, con tanto di raccolta firme per sostenere la candidatura a cui hanno già aderito i vertici delle istituzioni locali e i candidati sindaco di tutti gli schieramenti.

Nell'autunno cruciale per la ripartenza del Paese, per Torino è il momento delle scelte.

«A quella del prossimo sindaco, a quelle in campo produttivo, ora se ne aggiunge un'altra: il Festival dell'Economia, appuntamento annuale di riflessione, incontro e dibattito, non si svolgerà più a Trento», si legge sulla petizione de La Stampa dopo lo strappo tra la Provincia di Trento e l'editore Laterza, che lo ha curato per sedici anni.

«Questa occasione è preziosa per discutere dei profondi cambiamenti innescati dalla globalizzazione, delle nuove “policies” imposte ai governi dall'innovazione tecnologica, delle nuove sfide alle famiglie e all'imprese derivanti dalla transizione ambientale e digitale. Ed è ora alla ricerca di una nuova casa - prosegue l'appello - Noi proponiamo che questa casa sia Torino».

L'appello è firmato dalla sindaca Chiara Appendino e dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, da tutti i candidati sindaco (anche quello del centrodestra), dai presidenti delle fondazioni bancarie, dell'Unione Industriale e della Camera di Commercio. In elenco anche numerosi docenti universitari, tra cui Mario Deaglio, Elsa Fornero e Gian Enrico Rusconi. E c'è anche il direttore del giornale, Massimo Giannini.