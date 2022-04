Cresce l’apprensione nella zona del Bleggio: ancora senza esito le ricerche di Silvano Fedel

TRENTO. Non ci sono, purtroppo, novità positive nelle ricerche di Silvano Fedel, 56 anni di Civezzano, scomparso da venerdì 1 aprile, quando non ha fatto rientro a casa dopo essere uscito nella tarda mattinata per una corsa in montagna, nel Bleggio Superiore.













Le ricerche sono state rallentate, nella giornata di sabato, dalla neve scesa per una trentina di centimetri mentre nella mattinata odierna sono riprese grazie alle favorevoli condizioni meteorologiche. Ma finora, come detto, nessuna novità è emersa.

Nelle operazioni sono impegnati più di 130 uomini tra vigili del fuoco volontari, permanenti, soccorso alpino e i cani molecolari della guardia di Finanza e dei carabinieri.