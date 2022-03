Covid, in Trentino morti altri tre anziani

TRENTO. Si apre purtroppo con la notizia di tre decessi, di cui due avvenuti in ospedale, la settimana del Trentino rientrato in zona bianca: si tratta di due uomini intorno agli 80 anni e di una donna ultranovantenne. I deceduti erano vaccinati e soffrivano di altre patologie.

Sul fronte contagi, oggi, 7 marzo, i casi positivi odierni sono 117: 9 al molecolare (su 155 test effettuati) e 108 all’antigenico (su 1.440 test effettuati). I molecolari poi confermano 4 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati sono 61, di cui 3 in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati 10 nuovi ricoveri e 2 dimissioni.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Covid, il bollettino delle ultime 24 ore: 117 contagi, 3 decessi Sono 117 i nuovi contagi registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati sono 61, dei quali 3 in rianimazione. 3 decessi.

Ieri le classi con sospensione della didattica in presenza erano 4

I vaccini somministrati sono ad oggi 1.190.386, di cui 424.725 seconde dosi e 316.165 terze dosi.

I casi attivi sul nostro territorio sono 2.849, 51 in meno rispetto a ieri. I guariti sono 166 in più, per un totale di 136.423 da inizio pandemia.