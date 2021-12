Covid, il Trentino oltre i 1100 contagi in un giorno

TRENTO. La variante Omicron corre e spinge i nuovi casi di Covid. Dopo i 938 casi di ieri, il Trentino sfonda la quota di 1.100 contagi in un solo giorno. Lo ha comunicato l’Azienda sanitaria. “Sono dati in linea con l'Italia, che dimostrano un'enorme velocità di replicazione della variante Omicron,

che al momento però non ha un pari impatto sul sistema sanitario", ha detto il direttore dell’Apss Antonio Ferro al Tg della Rai.

Nelle ultime 24 ore si registra una nuova vittima, una donna non vaccinata.

I pazienti ricoverati negli ospedali sono 121, sei in più in un giorno, ma stabili (21) quelli in rianimazione.