Coronavirus, in Trentino 38 nuovi positivi e un altro morto

TRENTO. Sono 38 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Trentino. Oggi si registra un altro decesso, avvenuto in Rsa. Sette sono i nuovi positivi accertati negli ultimi 5 giorni, cui si aggiungono 31 altri casi individuati tra soggetti asintomatici grazie alle indagini epidemiologiche.

Il totale dei positivi da inizio pandemia sale pertanto a 5.077. Dei 7 nuovi casi, 5 provengono da strutture residenziali per anziani. Tra gli altri 2 non figura alcun minorenne.

I pazienti in terapia intensiva sono 10. I tamponi analizzati in un giorno sono stati 1.951. I dati sono stati forniti dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.