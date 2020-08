Coronavirus, in Alto Adige 1 caso positivo su 493 tamponi

Un violento tornado si è scatenato un paio di giorni fa a pochi chilometri dal paese di Virden, nello stato canadese del Manitoba. Le impressionanti immagini sono state girate dal “cacciatore di tornadi” Sean Schofer, che è riuscito a catturare il momento in cui il tornado si sta formando. Il tornado ha provocato due morti e molti danni: una coppia di 18enni che si ritrovava in automobile ed è stata sbalzata in alto per diverse centinaia di metri