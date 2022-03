Caro bollette, dalla Provincia di Bolzano contributo di 500 euro per le famiglie a basso reddito

BOLZANO. Un contributo straordinario una tantum di 500 euro sarà assegnato dalla Provincia di Bolzano a famiglie a reddito basso per far fronte agli aumenti dei costi energetici. Lo ha deciso oggi (8 marzo) la giunta provinciale e sarà liquidato in primavera ai beneficiari del contributo per spese abitative accessorie.

"Vogliamo mitigare, almeno in parte, l'aumento dei costi energetici per quelle famiglie e cittadini che hanno un reddito basso", ha sottolineato l'assessora alle politiche sociali Waltraud Deeg. Chi già percepisce il contributo per le spese accessorie dell'alloggio non deve presentare un'apposita domanda, ma riceverà automaticamente l'addizionale straordinaria entro i prossimi mesi.

Chi invece non ha ancora percepito il contributo per le spese abitative accessorie, ma è in possesso dei relativi requisiti può presentare domanda in qualsiasi momento tramite il distretto sociale del proprio bacino di utenza. I nuovi beneficiari riceveranno il contributo aggiuntivo straordinario nel corso dell'anno. La giunta provinciale ha messo a disposizione a questo scopo un importo complessivo di circa 6 milioni di euro. Più di 11.000 beneficiari stanno attualmente percependo il contributo per le spese abitative.