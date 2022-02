Che colpaccio! Il «Doge» di Venezia Riccardo Bocalon è un nuovo giocatore del Trento

TRENTO. Colpo grosso del Trento che acquista a titolo definitivo il centrocampista del Venezia Riccardo Bocalon, il «Doge» dei lagunari tra gli artefici della scalata fino alla serie A e poi finito ai margini della società.

«A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Venezia F.C. Srl i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Bocalon. Diamo il benvenuto a Riccardo Bocalon e gli auguriamo le migliori fortute - personali e di squadra - in maglia gialloblu», recita la nota ufficiale del club.

Nato a Venezia il 3 marzo 1989, Bocalon è un attaccante centrale dall’imponente struttura fisica (183 cm x 75 kg), di piede destro e dalla grandissima esperienza in serie B e serie C.

Cresce calcisticamente nei settori giovanili del Venezia, per poi trasferirsi al Treviso con cui - a 18 anni - colleziona 4 presenze in serie B nella stagione 2007 - 2008.

Nel 2008 si trasferisce alla formazione “Primavera” dell’Inter, dove resta per una stagione, prima del passaggio - in prestito - al Portogruaro. Contribuisce alla promozione dei lagunari in serie B (33 presenze e 5 reti, comprese quella decisiva contro il Verona ai fini del passaggio di categoria e 1 nella finale di Supercoppa contro il Novara, più 2 in Coppa Italia) e resta in granata per un’altra mezza stagione nel torneo cadetto, totalizzando 13 presenze.

A gennaio 2011 passa al Viareggio (serie C1), dove gioca 16 partite mettendo a segno 8 reti, 3 delle quali nella sfida playout contro il Cosenza. Seguono le esperienze con Cremonese (18 presenze e 3 reti in metà stagione + 3 nella Coppa Italia di serie C), Carpi (9 presenze e 1 rete da gennaio a giugno 2012) e Südtirol (6 presenze e 1 rete nella prima parte della stagione 2012 - 2013 in un'avventura condizionata da un serio infortunio), prima del ritorno a Venezia a gennaio 2013. Con la formazione arancioneroverde gioca 14 partite e realizza 8 reti (2 delle quali nella finale playoff contro il Monza), conquistando la promozione dalla C2 alla C1 e, nella successiva annata nella Terza Serie nazionale, le presenze sono 29 con 17 reti realizzate (più 1 in Coppa Italia), che lo consacrano capocannoniere del torneo.

Nel 2014 passa al Prato nella serie C unica, disputando 35 partite e realizzando 16 reti, poi arriva il trasferimento all’Alessandria dove, in due stagioni, Bocalon scende in campo 74 volte, realizzando la bellezza di 36 gol in campionato e 3 nella Coppa Italia Tim nell'edizione 2015 - 2016: segna al Genoa negli ottavi di finale e una doppietta allo Spezia nei quarti di finale, con i piemontesi che raggiungono la semifinale dove affrontano il Milan.

Nel 2017 torna in serie B, alla Salernitana: con i campagni gioca per una stagione e mezzo nel torneo cadetto, scendendo in campo 55 volte e mettendo a segno complessivamente 15 marcature (10 + 5).

A gennaio 2019 Bocalon rientra al Venezia, sempre in serie B, dove resta per un anno con un bottino totale di 35 presenze e 6 reti.

Segue il trasferimento in prestito al Pordenone, ancora in serie B, (18 presenze e 4 reti nella seconda parte della stagione 2019 - 2020) e il terzo ritorno al Venezia: le presenze nell’annata 2020 - 2021 sono 30 con 3 reti, compresa quella decisiva nella sfida playout con il Cittadella che schiude ai lagunari le porte della serie A.

Il suo score complessivo recita 172 presenze e 27 reti in serie B, 234 presenze e 93 in serie C, 14 reti tra Coppa Italia Tim e Coppa Italia di serie C, 1 in Supercoppa di serie C. Sono complessivamente 99 le reti in serie C tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa.