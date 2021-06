Due escursionisti morti in montagna

TRENTO. Giornata tragica per la montagna con due persone che hanno perso la vita durante delle escursioni: Il primo decesso in Toscana.

Un escursionista è stato trovato morto sulle Alpi Apuane dove secondo prime informazioni è precipitato per oltre 200 metri dalla vetta del Monte Procinto, sopra a Stazzema (Lucca). I soccorritori, con medico non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

E poi un escursionista, di 63 anni, è morto in un incidente in montagna che si è verificato questa mattina nelle borgate sopra Tolmezzo (Udine), città dove la vittima risiedeva.

A scoprire il corpo senza vita dell'uomo è stato il figlio che lo cercava da ore: la vittima è scivolata in un dirupo per una quarantina di metri.

Non è escluso che a causare la caduta sia stato un malore accusato dalla vittima.

Alle operazioni di ricerca hanno partecipato i tecnici della stazione del Soccorso Alpino di Forni Avoltri, assieme ai Vigili del Fuoco, alla Guardia di Finanza e ai Carabinieri.

Per il recupero della salma è stato richiesto l'ausilio dell'elicottero della Protezione Civile Fvg.